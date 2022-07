Nach Absage des Ausbaus: Was mit den Garagenmillionen in der Stadt Salzburg passieren soll

Die Stadt will mit den frei werdenden Mitteln die Aufenthaltsqualität im Zentrum verbessern und Park-and-Ride-Plätze ausbauen bzw. mit Bussen erschließen. Das Land unterstützt eine allfällige Änderung des Gesellschaftszwecks.

Auf rund 40 Millionen Euro wurde die Erweiterung der Mönchsberggarage um 650 Stellplätze geschätzt. Nach der Absage des Projekts, die am Mittwoch im Gemeinderat besiegelt werden dürfte, bleibt die Frage, was mit den rund sechs Millionen Euro passieren soll, die von der Parkgaragengesellschaft für das Projekt angespart wurden. "Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass alle wie die Hyänen hinter den Millionen der Parkgaragengesellschaft her sind", sagte Bürgermeister Harald Preuner, der mit Vizebürgermeisterin Barbara Unterkofler (beide ÖVP) Maßnahmen vorstellte, die ...