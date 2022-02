Nach Abschiebung: Salzburger Familie würde Husein aufnehmen

Vor einer Woche wurde der 13-jährige Husein Salimov mit seinen Eltern von Salzburg nach Aserbaidschan abgeschoben. Die Familie wohnt nun bei der Großmutter im Süden des Landes. Seine bisherigen Lehrer am Campus Mirabell schicken ihm auf seinen Wunsch hin den Unterrichtsstoff per E-Mail zu. Husein gehe es gut, sagt Walter Windischbauer, enger Vertrauter der Familie. Er hofft auf ein Schülervisum für Husein, wie es auch die 13-jährige Tina beantragte, die im Vorjahr mitten in der Nacht nach Georgien abgeschoben wurde. ...