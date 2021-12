Nach Alkofahrt auf dem Schulparkplatz in Salzburg: SPÖ fordert Schranken und bessere Beleuchtung

Ein betrunkener Salzburger fuhr eine Lehrkraft an und touchierte ein geparktes Auto. Die SPÖ fordert Stadträtin Martina Berthold jetzt auf, die Sicherheit auf dem Parkplatz der MS Lehen zu erhöhen.

SPÖ-Gemeinderat Sebastian Lankes fordert Stadträtin Martina Berthold (Grüne) auf, für den Parkplatz der MS Lehen in der Stadt Salzburg einen elektronischen Schranken zu errichten - inklusive einer Abgrenzung. Um das Sicherheitsgefühl auf dem Parkplatz zu verbessern, brauche es zudem eine bessere Beleuchtung. Die Forderungen deckten sich mit den Wünschen der Lehrerinnen und Lehrer.



Der Pkw-Lenker besitzt keinen gültigen Führerschein

Der Hintergrund: Am Mittwochvormittag war ein 51-jähriger Salzburger mit seinem Pkw über die Spielwiese der Schule und in weiterer Folge über den Vorplatz der Schule in der Siebenstädterstraße gefahren. Dabei streifte er mit seinem Auto eine 61-jährige Lehrkraft. Diese erlitt leichte Verletzungen. In weiterer Folge touchierte der Mann mit seinem Fahrzeug einen geparkten Pkw. Ein Alkomattest ergab einen Wert von 0,86 Promille. Der Mann besitzt keinen Führerschein. Im Zuge der Unfallaufnahme stellte die Polizei zudem fest, dass die am Pkw angebrachten Kennzeichen gestohlen waren.

"Die Situation hätte noch schlimmer ausgehen können"

Sebastian Lankes betont: "Hätten sich zu dieser Zeit Schulkinder auf der Wiese oder dem Parkplatz aufgehalten, hätte die Situation noch schlimmer ausgehen können. Denn selbst die Lehrperson hat der Lenker im ersten Moment übersehen und angefahren. Ein Kind hätte er vielleicht gar nicht gesehen."