Nach Anzeige: Hausdurchsuchung im Halleiner Rathaus

Ermittler haben Mittwochfrüh im Auftrag der Staatsanwaltschaft das Büro des Personalchefs der Halleiner Stadtgemeinde durchsucht. Auch an seinem Wohnsitz sollen Polizisten vorstellig geworden sein. Es geht um den Vorwurf der Verletzung des Amtsgeheimnis.

Gegen 6.45 Uhr haben vier bis fünf Polizisten am Mittwoch den Halleiner Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) vor dem Rathaus begrüßt. In der Hand: Ein Durchsuchungsbefehl. So schildert es der Bürgermeister im SN-Gespräch.

Zur Vorgeschichte: Im Vorjahr war der Machtkampf im Halleiner Rathaus eskaliert. Konkret hat der Bürgermeister zunächst im Mai den mächtigen und ÖVP-nahen Stadtamtsdirektor dienstfrei gestellt. Begründet wurde das damals mit massivem Vertrauensverlust. Im August wurden dann Vorwürfe gegen den Beamten publik, nachdem Diensthandy und Computer durchforstet ...