Nach kurzem Boom gibt es wieder leere Plätze in der Pflegeausbildung

Im ersten Coronajahr war das Interesse an einer Ausbildung zur Pflege groß, neue Klassen wurden geöffnet. Diese sind nun teilweise leer.

Anfang Oktober starteten in Salzburg die verschiedenen Kurse für angehende Pflegekräfte. Der Lehrgang an der Fachhochschule ist mittlerweile komplett in die neuen Räumlichkeiten im Wissenspark in Puch-Urstein eingezogen. Dort hätte man in diesem Semester Platz für 100 Studierende gehabt. Gestartet ...