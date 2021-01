Nach Corona-Impfung: Neos fordern Stadträtin zum Rücktritt auf

Die Neos sprechen von "struktureller Korruption" und einem unwürdigen Verhalten seitens der Sozialstadträtin. Die SPÖ verteidigt Hagenauer: Sie habe vorbildlich gehandelt.

Salzburgs Stadträtin Anja Hagenauer (SPÖ) hat am 27. Dezember die erste Corona-Teilimpung erhalten - das ist erst jetzt bekannt geworden. Es war jener Termin, als die ersten 96 Impfdosen von Biontech/Pfizer in Salzburg eingetroffen sind. Hagenauer argumentierte damit, dass bei der Impfung im Seniorenwohnheim Liefering einige Impfdosen übrig geblieben seien und sie Vorbild sein wolle bei der Impfung, zumal sie viel in Seniorenheimen unterwegs sei.

Politisch ist Hagenauer nun mit der ersten Rücktrittsaufforderung konfrontiert. Neos-Gemeinderat Lukas Rößlhuber sagt: ...