Nach Darmspiegelung im Krankenhaus Tamsweg verstorben: Staatsanwaltschaft ermittelt

Ende Jänner kam es zu einem Todesfall auf der internistischen Abteilung in Tamsweg.

Kritik an dem Aufnahmestopp kommt von der SPÖ. Die Lungauer Bevölkerung lasse sich genauso im Murtal und in Spittal behandeln sagt SPÖ-Chef David Egger. "Wer Wind sät wird Sturm ernten."Neos-Gesundheitssprecher Sebastian Huber zeigt sich von der Maßnahme "erschrocken". Ein Viertel aller Patienten in Tamsweg komme aus der Steiermark. Die Versorgung dürfe nicht an der Grenze enden.ÖGK-Vizeobmann Andreas Huss sagt, das Geld für Salzburgs Spitäler komme auch von Versicherten anderer Bundesländer. "Wenn ein Steirer gegen die Maßnahme klagen würde, kann ich ...