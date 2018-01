Nach dem Rücktritt von Mayr: "Das Timing ist etwas seltsam"

Die Opposition befürwortet den Rücktritt des Landesrats Hans Mayr. So mancher vermutet aber, dass dahinter mehr steckt.

NEOS Salzburg Landessprecher Sepp Schellhorn reagiert erfreut auf den Rücktritt des Landesrats Hans Mayr. Nach der Causa Mayr muss jetzt vor allem die Zukunft der Salzburger Politik transparent gestaltet werden. "Das betrifft alle im Landtag vertretenen Parteien", sagt Schellhorn, der alle Parteien zur vollständigen Offenlegung aller Einnahmen und Ausgaben auffordert: "Jetzt geht es darum, massiver Intransparenz und Steuergeldverschwendung auch zukünftig den Hahn abzudrehen. Saubere Politiker müssen für die Menschen im Land arbeiten und Transparenz ist nun mal das beste Lösungsmittel gegen unsaubere Politik."

Wie bei NEOS üblich, würden auch sämtliche Einnahmen und Ausgaben des Jahres 2017 von NEOS Salzburg offengelegt und auf der NEOS Transparenz-Seite bis Ende Jänner veröffentlicht werden. "Wir NEOS gehen in diesem Bereich mit gutem Beispiel voran", so der NEOS Landessprecher, der auch an seinen Pakt für ein sauberes Salzburg erinnert: "Ich habe alle Kandidatinnen und Kandidaten eingeladen, nicht nur Einnahmen, sondern auch alle Ausgaben den Bürgerinnen und Bürgern offenzulegen. Außerdem braucht es eine unabhängige Expertenkommission, die das Land nach struktureller Korruption und Verschwendung durchleuchtet", sagt Schellhorn.

Dass Mayr trotz der heutigen Rücktrittsankündigung bei der Landtagswahl doch antreten will, zeige das verfehlte Politikverständnis von Mayr, so Schellhorn: "Dieses Vorgehen ist schon eine unglaubliche Anmaßung. Die Salzburgerinnen und Salzburger haben sich eine saubere Politik verdient."

FPÖ: "Haslauer hat sich der Sache angenommen"

Die FPÖ vermutet indes mehr hinter dem Rücktritt: Der plötzliche Rückzug von Landesrat Mayr - "aus persönlichen Gründen" - dränge auf die naheliegende Vermutung, dass an den Korruptionsvorwürfen der vergangenen Monate wahrscheinlich doch mehr dran sein könnte, als Mayr bisher zugegeben wolle: "Auch wenn Mayr beteuert, dass sein Rücktritt kein Schuldeingeständnis sei, erscheint das Timing doch etwas seltsam", äußerte sich dazu FPÖ-Landesobfrau Marlene Svazek. Svazek vermutet, dass sich nun Landeshauptmann Haslauer der Sache persönlich angenommen haben könnte und den Baulandesrat zum Rückzug - aus Angst vor Beschädigung der ÖVP-Kampagne - bewegen musste: "Damit darf es mit der politischen Verantwortung Haslauers jedoch nicht geschehen sein." Haslauer, der den Ex-ÖVP-Bürgermeister und Stronachlandesrat in die Landesregierung geholt habe, sei für sein Regierungsteam verantwortlich: "Die Führungsqualitäten Haslauers stehen damit offen zur Kritik", sagt Svazek.

SPÖ: "Eine Affäre, die Mayr selbst zu verantworten hat"

SPÖ-Chef Walter Steidl spricht von dem einzig möglichen Ausweg aus einer verfahrenen Situation. "Zu tief hat sich der Landesrat immer noch weiter in seine Spendenaffäre hinein manövriert. Eine Affäre, die er selbst zu verantworten hat." In die Verantwortung nimmt Steidl aber Landeshauptmann Haslauer und dessen Stellvertreterin Rössler, sie hätten dem Treiben zu lange zugeschaut. "Dr. Haslauer und Dr. Rössler hätten schon viel früher reagieren und Hans Mayr in die Schranken weisen müssen. Stattdessen ließen die beiden ihren Landesrat gewähren."

Roland Meisl, stellvertretender SPÖ-Klubvorsitzender, fordert, dass Mayr trotz Rücktritts die bereits fertig gestellte Spenderliste offen legen müsse: Der Landtag und die Öffentlichkeit hätten ein Recht zu wissen, welche Namen sich auf dieser Liste befänden. "Mit dem Rücktritt des Landesrats ist die Angelegenheit sicher nicht geklärt. Die Regierung Haslauer-Rössler kann den Salzburgern nun zeigen, wie groß ihre Ansprüche auf Transparenz und Offenheit tatsächlich sind." Die SPÖ werde weiterhin auf eine transparente und lückenlose Aufklärung der Spendencausa Mayr pochen.

Für Landtagsabgeordneter Helmut Naderer (FWS) sei der Rücktritt seit Wochen überfällig gewesen. "Mayr hat sich nichts Gutes damit getan, dass er den Schritt so lange hinausgezogen hat." Naderer hofft, dass Mayr auf die Fortzahlung seines Gehalts als Landesrat freiwillig verzichtet.





(SN)