Nach der Absage an den Garagen-Ausbau stellt sich die Frage: Wohin jetzt mit den Autos?

Das klare Nein zum Ausbau der Garage zieht Folgen nach sich. Öffis statt Autos, Autos an den Stadtrand? Die Politik wälzt verschiedene Pläne.

"Wer zuletzt locht, locht am besten." "L(H)och lebe die Demokratie." Was die einen, nämlich die Projektgegner, freute, stellt die anderen (Befürworter, allen voran die ÖVP) jetzt vor große Herausforderungen.

Aber der Reihe nach: 21,8 Prozent der Wahlberechtigten nahmen am Sonntag an der Bürgerbefragung für oder gegen den Ausbau der Mönchsberggarage teil. 20.948 stimmten mit Nein - was knapp 85 Prozent der abgegebenen Stimmen entspricht.

Ein klares Votum - auch für Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP), der von ...