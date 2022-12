Nach der MFG folgt nun die "WS Salzburg"

Gerhard Pöttler präsentiert eine neue "Bürgerliste". Die politische Bewegung nennt sich "Wir sind Salzburg". Die meisten Mitstreiter waren bereits bei der MFG aktiv.

Ende September hat Salzburgs MFG-Chef sowie Bundesgeschäftsführer Gerhard Pöttler seinen Austritt aus der Partei verkündet. Nun hat der Salzburger eine neue "Bewegung" gegründet - und dabei die meisten seiner früheren MFG-Mitstreiter an Bord geholt. Am Dienstagvormittag präsentiert Pöttler die "WS Salzburg". Die Abkürzung steht für "Wir sind Salzburg". Gegründet wurde die "Bürgerliste" demnach am 23. November. Die Hinterlegung der Statuten- und Namensänderung habe am 24. November stattgefunden und sei per Mail beim Innenministerium eingebracht worden.

Die Homepage der ...