Nach der Wahl: Große Sorge um die Saison

Einsatz an zwei Tagen: In der kleinen Lungauer Gemeinde Tweng wurde getestet und auch gewählt.

Die Massentests waren landesweit ähnlich wie eine Wahl organisiert. In Tweng gab es am Sonntag eine richtige Wahl: des neuen Bürgermeisters. Mit 92,4 Prozent der gültigen Stimmen könnte Franz Kaml (ÖVP) in der kleinen Lungauer Gemeinde wie ein stolzer Sieger dastehen. Doch die Krise überschattet alles und bereitet auch finanzielle Sorgen.

Die Beteiligung an der Wahl war viel höher als am Coronatest. Von 207 Berechtigten wählten 124 (59,9 Prozent). Der einzige Kandidat erhielt 109 Ja-Stimmen. Neun Personen stimmten ...