Nach der Wahl in Niederösterreich: FPÖ hofft auf Durchmarsch auch in Salzburg

Niederösterreich hat gewählt: Die ÖVP bricht ein und büßt auch die Mehrheit in der Landesregierung ein. Die FPÖ legt stark zu und triumphiert. Was Salzburger Politikerinnen und Politiker zu dem Ergebnis sagen.

Aus Salzburg gibt es erste Reaktionen zu den Ergebnissen der Landtagswahl in Niederösterreich. Für Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat der Absturz der ÖVP in Niederösterreich keine Bedeutung für die kommenden Landtagswahl in Salzburg. "Am 23. April 2023 geht es um die Frage, wer Salzburg in schwierigen Zeiten als Landeshauptmann in die Zukunft führen soll. Es ist aber kein Geheimnis, dass die aktuelle Themenlage alles andere als einfach ist. Es ist uns bewusst, dass wir alles tun müssen um die Menschen ...