Nach ehrgeizigem Umbau: In den Gutshof Seenland zieht vorerst kein Leben ein

2017 wurde die Käserei in Seekirchen zu einem Gastronomiebetrieb umgebaut. Seither tut sich nichts.

Das Projekt hatte in Seekirchen von Anfang an für Gesprächsstoff gesorgt. Als das Salzburger Immobilienunternehmen IBT.AG im Jahr 2016 neben der Käserei in Schleedorf auch jene im Seekirchner Ortsteil Kothgrumprechting erwarb, rätselte man im Ort, was aus dem alten Betrieb werden würde. In der Gemeindepolitik sorgte vor allem die Unvereinbarkeit der bestehenden Widmung mit den späteren Plänen der neuen Besitzer für einigen Wirbel. Im Frühling 2020 wurde dieser Umstand schließlich behoben, indem die Sonderfläche Käserei in eine Sonderwidmung Käserei/Gastronomie umgewandelt ...