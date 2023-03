Nach fast 30 Jahren im Amt tritt Elsbethner Bürgermeister im Juli ab

Nach 29 Jahren steht in Elsbethen ein Bürgermeisterwechsel an: Franz Tiefenbacher (ÖVP) will sein Amt am 7. Juli an ÖVP-Vizebürgermeister Sebastian Haslauer übergeben. Die Wahl erfolgt im Gemeinderat, wo der Nachfolger eine absolute Mehrheit benötigt. Die ÖVP verfügt dort über zwölf von 25 Mandaten und benötigt daher mindestens ein Mandat einer anderen Fraktion. Bereitschaft zeigt die Unabhängige Liste Elsbethen (ULE), die über zwei Mandate verfügt. "An uns wird ein ÖVP-Kandidat nicht scheitern", meinte dazu ULE-Gemeindevertreter Norbert Hechenblaickner. Davor muss die ...