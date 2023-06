Nach Gewaltvorwürfen an Rehrl-Schule: Lehrer von damals weisen Vorwürfe zurück

Ehemalige Pädagogen verteidigen die Taubstummenanstalt nach Berichten über Gewalt. Das Land stellt sich auf Antragswelle von Opfern ein.

Werner Leidenfrost, ehemaliger Lehrer an der Taubstummenanstalt, sagt: „Schläge und Eckestehen waren normal in der Prügelpädagogik der Nachkriegszeit.“

In der heutigen Josef-Rehrl-Schule werden gehörlose wie hörende Schüler unterrichtet.

Nachdem vergangene Woche Missbrauchsvorwürfe in der ehemaligen Taubstummenanstalt in Lehen - heute Josef-Rehrl-Schule - bekannt geworden sind, haben sich zwei weitere Betroffene bei der Volksanwaltschaft gemeldet. Auch sonst haben die Berichte über physische, psychische wie sexuelle Gewalt an den gehörlosen Mädchen und Buben zwischen 1950 und 1980 Betroffenheit wie Empörung ausgelöst.

So meldeten sich ehemalige Lehrende der Gehörlosenschule zu Wort, um die Vorwürfe zu bestreiten oder zu relativieren. Werner Leidenfrost etwa könne die Gewalterfahrungen, die mehr als 70 ...