Nach hitziger Debatte - St. Gilgen beschließt Grundstückstausch mit Stiegl

St. Gilgen hat am Donnerstag zugestimmt, Bauland samt Uferweg gegen Stiegl-Grundstücke zu tauschen. Die SPÖ spricht von "Erpressung". Für Stiegl kann es nach mehrmaliger Verzögerung nun nicht schnell genug gehen.

In St. Gilgen ist ein Tauschgeschäft vor dem Abschluss: Stiegl- gegen Gemeindegründe. Die Währung ist der direkte Seezugang.

Mehr als zehn Jahre zieht sich ein umstrittenes Tauschgeschäft zwischen der Flachgauer Gemeinde St. Gilgen und der Stiegl Immobilien GmbH bereits hin. Am Donnerstagabend wurden bei einer Gemeindevertretungssitzung nun die Weichen für den Abschluss gestellt. Dabei sind die Wogen innerhalb der Gemeindevertretung hochgegangen. Auch etwa 40 Personen aus der Bevölkerung waren anwesend. Viele haben Bedenken ausgesprochen, dass die Gemeinde zu billig Seegrundstück "verschenken" könnte. Salzburgs SPÖ-Chef David Egger hat am Mittwoch in einer Aussendung vor dem "Wolfgangsee-Ausverkauf" gewarnt. Die Stieglbrauerei ...