Nach Kritik von Eigentümern: Lärmschutzwand in Straßwalchen wird doch gebaut

Die Bewohnerinnen und Bewohner der Riemerhofsiedlung in Straßwalchen an der B1 bekommen Lärmschutzwände. Glücklich sind mit dieser Entscheidung nicht alle Eigentümer. Drei von ihnen stellen sich weiterhin gegen das Projekt - ihre Zustimmung zum Bau ist aber nicht notwendig.

Die Riemerhofsiedlung in Straßwalchen soll in Zukunft durch Lärmschutzwände von der Bundesstraße getrennt werden. Am Mittwoch wurden die letzten zur Umsetzung nötigen Unterschriften von Eigentümerinnen und Eigentümern gesammelt. Weiterhin gibt es aber auch Kritik.

Baupläne hatten die Nachbarschaft gespalten

Wie die SN berichteten, hatte die geplante Errichtung der Lärmschutzwand die Nachbarschaft entzweit. Fünf Eigentümer verweigerten ihre Zustimmung zu den vom Land geplanten Wänden, die auf etwa 550 Metern Gesamtlänge mit einer Höhe zwischen 2,5 und 3 ...