Nach Kündigungen in Schwarzach: "Die Suche nach Gynäkologen wird eine Herkulesaufgabe"

Klinikum Schwarzach kündigt vorübergehende Einschränkung der Leistungen auf der Abteilung für Gynäkologie an. Geburtshilfe soll aufrecht bleiben.

Nach dem Bekanntwerden der Ärzte-Kündigungen in der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Klinikum Schwarzach herrscht angespannte Stimmung. Neben dem Primar kehren auch drei Fachärztinnen dem Spital den Rücken. Bis zum Auslaufen der Kündigungsfristen gilt es schnell nachzubesetzen. Mit Leistungseinschränkungen in der Abteilung sei in nächster Zeit zu rechnen, heißt es seitens des Klinikums. In welchem Ausmaß, in welchen Bereichen und ab wann, werde eruiert. "Die Versorgung von gynäkologischen Notfällen sowie die Geburtshilfe haben nach wie vor oberste Priorität und ...