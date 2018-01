Nach Mayrs Rücktritt: Erste Landesrätin wird sich Hearing stellen

Brigitta Pallauf will als neue Wohnbau- und Verkehrslandesrätin bis zur Landtagswahl am 22. April nicht einfach nur "Monate runterbiegen".

Noch am Montagabend knapp drei Stunden nach Hans Mayrs Rücktritt als Wohnbau- und Verkehrslandesrat im Zuge der Spendenaffäre hat die ÖVP die Nachfolge für den frei gewordenen Regierungssitz geregelt. Mayr wird ja am 30. Jänner sein Amt zurücklegen.

Das ÖVP-Parteipräsidium hat in der Merianstraße am Montagabend die Beschlüsse einstimmig gefasst. Brigitta Pallauf - seit 2009 im Landtag und seit 2013 Landtagspräsidentin - wird Mayr als Landesrätin nachfolgen. Dazu muss sich Pallauf als erstes Regierungsmitglied einem Hearing stellen. Denn das wurde zwischenzeitlich gesetzlich so verankert.



Angelobung am 31. Jänner

Pallauf sagte am Dienstag: "Ich freue mich, dass ich die Ressorts Verkehr und Wohnbau übernehmen darf. Diese Ressorts sind sehr essentiell. Mir liegt es, intensiv zu arbeiten und mich auf eine Aufgabe einzulassen. Ich werde bis zum Hearing am 31. Jänner sattelfest sein, auch wenn die Zeit zur Einarbeitung kurz ist." Am 31. Jänner soll Pallauf dann angelobt werden. Sie werde 14 Tage brauchen, um sich einzuarbeiten. Daher nenne sie noch keine konkreten Projekte oder Maßnahmen, sagte Pallauf. "Denn dann wäre ich ja vorlaut, und das bin ich nicht." Was sie sicher nicht tun werde, sei, "die paar Monate runterzubiegen." Denn das würden die beiden Ressorts auch nicht zulassen. Haslauer betonte, dass mit Pallauf eine Frau in die Regierung einziehe. "Es war klar, die ÖVP-Riege kann nicht aus vier Männern bestehen", sagt Haslauer.



Schöchl neuer Landtagspräsident

Der neue Landtagspräsident an Pallaufs Stelle wird künftig Josef Schöchl heißen. Der Landesveterinärdirektor (seit 2009 im Landtag) wird seinen Brotberuf dafür stark reduzieren. Berufsverbot gibt es für Landtagspräsidenten aber keines. Schöchl will sich um das größte Projekt des Landtages kümmern, den Umbau des Chiemseehofes. Dieser solle im Zeit- und Kostenrahmen bleiben.



Offenlegung von Mayrs Spenden noch unklar

Ob Hans Mayr seine Bürgen und Spenden jetzt noch offenlegt, ist derzeit nicht klar. Die Landesregierung besteht jedenfalls nicht mehr darauf. "Die koalitionsinterne Vereinbarung ist aus meiner Sicht jetzt obsolet. Für uns als Regierung ist die Sache erledigt", sagt Haslauer. Ob Hans Mayr sein Mandat im Landtag nun annehmen wird, wisse er nicht, betont Haslauer. Das Prozedere sieht Folgendes vor: Hans Mayr muss nun bei der Landtagspräsidentin seinen Rücktritt einreichen und hat dann acht Tage Zeit, sich zu entscheiden, ob er in den Landtag als Abgeordneter zurückkehrt oder nicht. Sollte Mayr sein Mandat annehmen, fliegt Gabi Fürhapter (ehemals Team Stronach, jetzt ÖVP) aus dem Landesparlament. Die Landesregierung hätte mit Otto Konrad dann noch eine Mehrheit mit einer Stimme Überhang. Das bereite ihm keine Sorgen, sagt Haslauer. "Mehrheit ist Mehrheit."