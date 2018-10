Nach Pannen soll das Wählen sicherer werden

Anfechtungen und Pannen bei Wahlen in Österreich in den vergangenen Jahren haben die Behörden sensibilisiert. Vor allem die Bundespräsidentenwahlen 2016 haben Spuren hinterlassen.

Rechtzeitig vor den Gemeinde- und Bürgermeisterwahlen in Salzburg am 10. März 2019 hat der Landtag nun Neuerungen beschlossen. Das Ziel ist vor allem, Sicherheitslücken zu schließen. So dürfen zum Beispiel Bürger Wahlkarten keinesfalls telefonisch bestellen.

Einstimmig hat der Landtagsausschuss am Mittwoch die Novelle der Gemeindewahlordnung beschlossen. "Für die Gemeinden wird es einfacher und für die Bürger sicherer", fasst ÖVP-Gemeindesprecher LAbg. Manfred Sampl zusammen. Er ist Bürgermeister in St. Michael im Lungau und davon überzeugt, dass die interne Abwicklung der Wahl erleichtert werde. Beispielsweise dürfe künftig die Wahlbehörde in der Landeshauptstadt am Wahltag bereits um 12 Uhr mit der Auszählung der Briefwahlstimmen beginnen, um angesichts der dort hohen Anzahl an Briefwahlkarten ein Endergebnis in vertretbarer Zeit zu bekommen. Das Porto für die Briefwahl werde auch bei Gemeindevertretungswahlen - wie bisher schon bei Landtags- und Nationalratswahlen - von der Behörde übernommen. Für die amtliche Wählerinformation können die Gemeinden die dafür notwendigen Daten nun direkt aus der Zentralen Wählerevidenz importieren.

Vertrauenspersonen kann man künftig auch in Sprengelwahlbehörden (und nicht nur in die Gemeinde- und Bezirkswahlbehörde) entsenden. Damit Wahlkarten nicht in falsche Hände gelangen können, stellt der Gesetzgeber weiters klar, dass niemand per Telefonanruf eine Karte beantragen kann. Wie den Mitgliedern der Wahlbehörde werde künftig auch den Wahlzeugen untersagt, Wahlergebnisse vor Wahlschluss bekannt zu geben. Klargestellt werde außerdem, "dass die Veröffentlichung von Gemeinde- und Sprengelergebnissen nach Schluss des letzten Wahllokals in der Gemeinde zulässig ist", heißt es in den Erläuterungen. Technisch veraltete Regelungen werden entrümpelt. So müssen keine Karteien für wahlberechtigte ausländische EU-Bürger mehr geführt werden.