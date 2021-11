Nach PCR-Desaster in Salzburg: Land vergibt Analysen an Lifebrain-Labor in Wien

Die Probleme um die PCR-Analysen in Salzburg haben nun organisatorische Folgen: Das Land Salzburg hat jetzt das in Wien ansässige Lifebrain-Labor mit den Analysen beauftragt.

Das Land Salzburg hat angesichts der Umsetzungsprobleme bei den PCR-Gurgel-Teststraßen des Landes Salzburg die Konsequenzen gezogen: Aufgrund der anhaltenden Verzögerungen bei Analyse und Befundung bzw. der Lieferschwierigkeiten des bisherigen Lieferanten bei Gurgel-Testkits wurde kurzfristigst das Wiener Lifebrain-Labor mit der Testkit-Belieferung und den Analysen für die PCR-Gurgeltests beauftragt.

Lifebrain hat bereits wenige Stunden nach Beauftragung elf Teststraßen im Land Salzburg mit einer Erstlieferung von insgesamt 26.000 Gurgel-Testkits sowie mit Abnahmematerial und Zubehör versorgt; weitere Lieferungen sind in Vorbereitung.

Darüber hinaus wurden die Voraussetzungen für die zeitgerechte und qualitativ hochwertige Auswertung der Salzburger PCR-Proben im Wiener Lifebrain Labor geschaffen; inklusive garantierte Befundung der Analyseergebnisse innerhalb von max. 24 Stunden nach dem Gurgeln. Die ersten 242 Salzburger PCR-Proben wurden bereits am Dienstagnachmittag, knapp 20 Stunden nach der ersten Anfrage durch das Büro des Salzburger Landeshauptmanns, im Lifebrain-Labor analysiert und befundet.

Lifebrain-Geschäftsführer Michael Havel sagte: "Wir sind natürlich sehr stolz darauf, dass nun auch das Land Salzburg in dieser schwierigen Phase der Pandemie, in der qualitativ hochwertige und rasche Analysen der Covid-19-PCR-Testungen essentiell sind, auf unsere Erfahrung und die gut eingespielten Abläufe in unserer Logistik und in unserem Labor setzt."

Logistischer Kraftakt: Umsetzung des PCR-Testsystems über Nacht

Nachdem der bisherige Logistik- und Analysepartner in Salzburg (Novogenia) mehrfach nicht ausreichend Testkits liefern konnnte und es wiederholt längere Wartezeiten für die Testergebnisse gab, wurde Lifebrain am Montagabend vom Land Salzburg wegen einer möglichen Übernahme des Testprogramms kontaktiert.

Stunden vorher musste Novogenia bekanntgeben, dass mehrere Hackerangriffe erfolgt waren, die das Anmeldeprozedere über die Internetseite von "Salzburg gurgelt" lahmgelegt hatten.

In enger Abstimmung mit dem Lifebrain-Partner Veloce war kurz vor Mitternacht die Logistik fertig geplant; auch die Testkits waren bereits kommissioniert; während der Nacht wurden elf von 14 Salzburger Teststraßen mit Gurgel-Testkits, Abnahmematerial und Zubehör beliefert. Parallel setzten die IT-Experten des Landes Salzburg bzw. des Lifebrain-Labors über Nacht die Anbindung der Anmeldeplattform an das Lifebrain IT-System um. Bereits um 14:30 Uhr am Dienstag trafen die ersten Salzburger Proben im Lifebrain-Labor zur Analyse ein. Die grüne Pass Zertifikate für die ersten 242 Testergebnisse wurden bereits Dienstagabends erstellt. Sämtliche weitere der bis Mitternacht eingetroffenen über 6.200 Proben wurden mittlerweile analysiert und medizinisch validiert.

Das Lifebrain-Labor wurde im Dezember 2020 in der Klinik Penzing in 1140 Wien, auf dem Areal des ehemaligen Otto-Wagner Spitals eröffnet. Als Analysepartner des Wiener "Alles gurgelt!"-Programms konnte Lifebrain Erfahrungen auch mit hohen Testmengen sammeln. Derzeit bereitet Lifebrain auch Kooperationen mit Wintersportorten vor, um für den Winter 2021/22 sicheres Skifahren in Österreich zu ermöglichen.