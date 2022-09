Nach Pflegeskandal in Salzburg: Schellhorn übergibt an Berthold

Heinrich Schellhorn zog die politischen Konsequenzen aus dem Skandal um die Heimaufsicht. Seine Nachfolgerin Martina Berthold ist gefordert.

Es war ein Satz, mit dem Heinrich Schellhorn so manche Pressekonferenz eröffnet hatte. "Ich mache es kurz und schmerzlos", sagte er zu Beginn einer persönlichen Erklärung, in der er am Freitagnachmittag seinen Rücktritt als Mitglied der Landesregierung und als Landessprecher der Salzburger Grünen im Zuge des Aufsichtsskandals um das private Seniorenwohnheim der Senecura bekannt gab.

Der innerparteiliche Druck auf Schellhorn war in den vergangenen Tagen immer größer geworden. Am Ende war der Schritt unausweichlich. Am Freitag sagte Schellhorn, ...