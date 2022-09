Nach Pflegeskandal: Land Salzburg reduziert Bewohnerzahl im Heim vorerst auf 50

Heinrich Schellhorn ist zum Handeln gezwungen. Am Dienstag verkündete er, dass die Bewohnerzahl im Senecura-Heim in Salzburg-Lehen auf 50 reduziert werde. Aber auch die Schließung des Heims als letzter Schritt werde vorbereitet.

Am vergangenen Donnerstag hat die Volksanwaltschaft einen Bericht über das Senecura-Pflegeheim in Salzburg-Lehen veröffentlicht. Darin wurden massive Missstände beschrieben - dehydrierte und unterernährte Bewohnerinnen und Bewohner, ein eklatanter Personalmangel sowie wund gelegene Senioren. In einem Fall wurde bei einem Verbandswechsel sogar Fäulnisgeruch dokumentiert. Seither dreht sich politisch alles um den Pflegeskandal. LH-Stv. Sozialreferent Heinrich Schellhorn (Grüne) hatte die Heimaufsicht, die mehrfach Kontrollbesuche durchgeführt hatte, zunächst noch verteidigt und betont, dass das Land Ende April eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Salzburg ...