Nach Pflegeskandal: Soziallandesrat kündigt Schritte an

Eine Reform des Pflegegesetzes, mehr Personal für die Heimaufsicht, eine kritische Prüfung der Strukturen: Heinrich Schellhorn (Grüne) kündigte Freitagnachmittag Maßnahmen an.

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) hat nach der Veröffentlichung des Berichts der Volksanwaltschaft über massive Missstände in einem Pflegeheim in Salzburg-Lehen die Interne Revision eingeschalten. Sie soll die Heimaufsicht unter die Lupe nehmen.

Am Freitagnachmittag reagierte dann auch LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). Er hatte das Vorgehen der Heimaufsicht bislang verteidigt. Nun kündigt Schellhorn eine Reform des Pflegegesetzes sowie weitere Maßnahmen an. Wortgleich zu Haslauer sagte Schellhorn: "So etwas darf nicht passieren." Die Vorkommnisse im Seniorenwohnhaus der Senecura in Lehen ...