Nach Pflegeskandal: Wie und was genau prüft Salzburgs Heimaufsicht?

Drei Prüferinnen und Prüfer sind für mehr als 70 Seniorenheime im Bundesland zuständig. Allein dieser Umstand limitiert die Kontrollbesuche.

Die Volksanwaltschaft veröffentlichte am Donnerstag eine Missstandsfeststellung, in der massive Pflegemängel im Seniorenwohnheim der Senecura in Salzburg-Lehen dokumentiert sind. Der Bericht stellt fest, dass die Heimaufsicht des Landes Salzburg mehrmals in der Einrichtung war, aber dort keine Pflegemängel feststellen konnte.

Die Kommission der Volksanwaltschaft war schließlich im April in der Einrichtung und fand dort nicht nur dehydrierte und mangelernährte Personen vor, sondern auch eine Bewohnerin mit einer massiven Wunde (Dekubitus), die sofortige Spitalsbehandlung benötigte und kurz nach dem ...