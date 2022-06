Nach Platters Rückzug in Tirol: Neuwahlgerücht auch in Salzburg

Vorzeitige Neuwahlen schließt die ÖVP für Salzburg aus. Der Wahltermin stehe mit 23. April 2023 bereits fest. Wilfried Haslauer ist mit Günther Platters Abgang nun der Älteste in der Riege der Landeshauptleute.

Tirols Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) will am Montag - doch etwas überraschend - nach 14 Jahren im Amt seinen Rückzug verkünden. In Tirol soll es außerdem vorgezogene Neuwahlen im Herbst geben. Es ist der zweite Abgang eines mächtigen schwarzen Landeschefs nach Hermann Schützenhöfer (70) in der Steiermark, der Anfang Juni seinen Rücktritt verkündete.

Es dauerte am Sonntagabend nicht lange, bis entsprechende Gerüchte über mögliche vorgezogene Neuwahlen bzw. einen vorzeitigen Abgang von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) auch für Salzburg ...