Nach Rücktritt: Mayrs Vize-Parteichef bläst zum Angriff

Am Montagabend soll entschieden werden, wer für die SBG als Spitzenkandidat in die Landtagswahl am 22. April geht. Nach dem Rücktritt des Landesrats sieht Hans Mayrs Stellvertreter eine politische Intrige. Spenden von Baufirmen hätte er aber "wahrscheinlich nicht" angenommen.

SN/robert ratzer Erwin Seeauer hat für Montagabend eine Parteisitzung einberufen. Die SBG werde am 22. April zur Landtagswahl antreten, notfalls werde er, Seeauer, der neue Spitzenkandidat.