Nach SN-Bericht: SPÖ fordert bargeldlosen Zugang zu WC-Anlagen der Stadt Salzburg

Das öffentliche WC unter den Dombögen in der Salzburger Altstadt.

Geht es nach der SPÖ, soll bargeldloses Zahlen an öffentlichen Toiletten der Stadt Salzburg "endlich" ermöglicht werden. Schon vor fünf Jahren habe sie das gefordert, betont SPÖ-Gemeinderätin Hannelore Schmidt, die darin auch eine Entlastung der Wartefrauen sieht. Nur wer eine 50-Cent-Münze mit hat, kann die mit Münzeinwurf ausgestatteten Toilettentüren öffnen. Das führt zu Konflikten der WC-Besucherinnen mit den Wartefrauen, wie die SN berichteten . Sie werde gerne prüfen, was in dem Bereich möglich sei, sagt dazu die zuständige Stadträtin Anna Schiester (Bürgerliste).