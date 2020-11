Nach Terroranschlag in Wien verstärkte Polizeipräsenz auch in Salzburg

Die Polizei erhöhte bereits am Montagabend die Sicherheitsvorkehrungen. Salzburger Beamte unterstützen ihre Wiener Kollegen bei den Ermittlungen.



Nach dem Terroranschlag in Wien sind die polizeilichen Sicherheitsmaßnahmen auch in der Stadt Salzburg erhöht worden. "Wir verstärken den Polizeieinsatz im öffentlichen Raum, also dort, wo sich viele Menschen aufhalten", sagte der Sprecher der Landespolizeidirektion Salzburg, Hans Wolfgruber, am Dienstag.

Die erhöhte Polizeipräsenz betrifft vor allem öffentliche Plätze, Verkehrsknotenpunkte wie Bahnhöfe, die Salzburger Altstadt sowie öffentliche und religiöse Einrichtungen wie die Synagoge in der Salzburger Innenstadt. Auch das französische Konsulat in der Imbergstraße wird verstärkt bewacht. Die Beamten sind teils in Zivil und teils in Uniform unterwegs. Der Streifendienst wurde ausgeweitet. Weitere Schwerpunkte waren zunächst nicht geplant. Man wolle abwarten, wie sich die Lage in Wien entwickelt.



"Abstraktes Gefährdungspotenzial"

Die Polizei habe zwar keinen konkreten Hinweis darüber, dass es für Salzburg eine Gefährdung gibt, erklärte der Polizeisprecher. Es gebe aber ein abstraktes Gefährdungspotenzial für ganz Österreich. "Das nehmen wir sehr ernst. Wir sind bestmöglich vorbereitet. Unter geringsten möglichen Beeinträchtigungen des öffentlichen Lebens wollen wir eine maximale Sicherheit der Bevölkerung gewährleisen." Man sei nach zahlreichen Terroranschlägen europaweit auf solche Situationen vorbereitet und arbeite ein Sicherheitskonzept ab.

Nach dem Anschlag in Wien kursierte am Montagabend das Gerücht, dass es auch in Salzburg zu Schüssen gekommen sei. Es habe sich dabei um "Fake-News" gehandelt, hieß es noch am Abend aus der Landespolizeidirektion Salzburg. Es seien keine Schüsse gefallen, in Salzburg sei "alles ruhig" gewesen.

Salzburger Verfassungsschützer eingebunden

Das Landesamt für Verfassungsschutz und Terrorismusbekämpfung (LVT) ist über einen Einsatzstab im Innenministerium eingebunden. "Da gibt es viele Ermittlungstätigkeiten, die man disloziert abarbeiten kann", sagte Wolfgruber. Verbindungen nach Salzburg gebe es "aktuell nicht".

Quelle: SN, Apa