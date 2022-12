Nach Übergriff beim Laufen: "Lasst euch das nicht gefallen!"

Mel Mayr sah sich erst am Sonntag mit einem sexuellem Übergriff konfrontiert. Im Schnitt hat jede fünfte Frau mit Gewalt zu tun. Noch bis zum 10. Dezember laufen die Internationalen Tage gegen Gewalt.

Im Schnitt ist jede fünfte Frau ab 15 körperlicher oder sexueller Gewalt ausgesetzt. Jede dritte Frau musste seit ihrem 15. Lebensjahr eine Form von sexueller Belästigung erfahren. Jede siebte Frau ist ab ihrem 15. Lebensjahr von Stalking betroffen. Die Gewalt an Frauen ist in den vergangenen Jahren in Österreich dramatisch gestiegen. Das ist die traurige Theorie.

Musikerin wurde Sonntag am Saalachspitz attackiert

Mel Mayr, Singer/Songwriterin, ist ein praktisches Beispiel. Sie hat sexuelle Gewalt erlebt.

...