Nachgefragt bei jungen Salzburgern: Vier von zehn schauen negativ in die Zukunft

Wie geht es Salzburgs Jugendlichen in Zeiten von Corona, Homeschooling und Rekordarbeitslosigkeit? Der neue "Jugendreport" des Landes gibt darauf teils alarmierende Antworten.

So wie wir alle erfahren auch Salzburgs Jugendliche durch die Coronapandemie enorme Einschnitte in ihr Leben. Das geht aus einer Umfrage des Salzburger Vereins akzente hervor, die zwischen 4. November 2020 und 13. Jänner 2021 durchgeführt wurde. Daran teilgenommen haben 1497 Salzburger Jugendliche zwischen zwölf und 20 Jahren, davon zwei Drittel Mädchen und ein Drittel Burschen. Herausgekommen ist dabei der "Salzburger Jugendreport", der einen Abriss darüber gibt, was jugendliche Mädchen und Burschen derzeit in ihrem Leben beschäftigt.

Corona ...