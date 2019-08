Trotz Landtagsbeschluss gibt es weder eine Bedarfserhebung noch ein Pilotprojekt.

Sechs Millionen Euro - so viel geben Eltern in Salzburg für Nachhilfe aus. Rund 2500 Schüler müssen laut AK-Studie auf die benötigte Lernunterstützung verzichten, weil sich ihre Eltern keine 550 Euro - so hoch sind die durchschnittlichen Nachhilfeausgaben pro Kind ...