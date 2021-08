Nächste Posse um den Radwegbau in der Stadt Salzburg

Eine provisorische Sperre bei einem neuen Kreisverkehr wirft auch die Frage auf, ob die geplante Abwertung der Radkoordination der richtige Schritt ist.

Nicht nur der Rennradfahrer auf dem Foto rechts ist verwirrt angesichts eines Bauzauns, der den Weg vom Kreisverkehr am Museumsplatz in der Salzburger Innenstadt zum Salzachradweg versperrt. Seit Anfang Juli ist der neue Kreisverkehr beim Haus der Natur in Betrieb. Während Pkw nun ohne die vorher nötige Schleife durch Gstättengasse und Münzgasse durch die Innenstadt fahren können, ist es für Radfahrer mühsamer geworden: Wer den etwas verstecken alternativen Radweg über den Hinterhof der Szene verpasst, muss improvisieren, um vom neuen ...