Naturschützer wollen bei den Windzonen in Salzburg genau hinsehen

Die Landesumweltanwaltschaft kritisiert, dass es keine Erhebungen zu einzelnen Vogelarten in den potenziellen Projektgebieten gegeben habe. Die Windkraftlobby sieht die geplanten Windzonen positiv. Es brauche aber den Rückhalt der Landespolitik, um in die Gänge zu kommen.

Das Thema Windenergie ist in Salzburg bisher eine Geschichte des Scheiterns. Alle Anläufe für den Bau von Kraftwerken verliefen im Nichts. Einer Realisierung am nächsten ist das Projekt am Windsfeld in Flachau. Dort hoffen die Betreiber, in den kommenden drei Jahren mit dem Bau beginnen zu können.

Raumordnungslandesrat Josef Schwaiger (ÖVP) hat diese Woche den Entwurf des neuen Landesentwicklungsprogramms (LEP) in Begutachtung geschickt. Darin wurden elf Vorrangzonen definiert, in denen schnellere Verfahren möglich sein sollen.

