Naturschutz: "Extremstandpunkte helfen uns nicht weiter"

Der Naturschutz werde in vielerlei Hinsicht instrumentalisiert, um Dinge zu verhindern oder in ein bestimmtes Licht zu rücken, kritisiert die Landesrätin.

Die BMX-Strecke in der Josefiau ist Geschichte. Nach einem Einspruch der Landesumweltanwaltschaft hat das Landesverwaltungsgericht die Renaturierung des Parcours in dem geschützten Landschaftsteil der Stadt Salzburg angeordnet. Daraufhin entzündete sich zum Thema Naturschutz eine breite Debatte mit teils empörten Reaktionen. Kinder seien doch jahrzehntelang hier Rad gefahren; es sei doch erwünscht, dass sie draußen in der Natur seien und nicht daheim vor PC oder Smartphone. In der Zwischenzeit dürfte die Stadt ein Alternativgrundstück für einen neuen Parcours gefunden haben. Details ...