Neos fixierten ihre Liste für die Salzburger Landtagswahl

Die Salzburger Neos haben am Freitagabend bei einer Mitgliederversammlung die Landesliste für die Landtagswahl am 22. April fixiert. Die Liste wurde um den zuvor für die ÖVP tätigen Gemeindepolitiker Josef Egger aus Zell am See verstärkt. Egger wurde mit 70 Prozent auf Platz drei gewählt. Landessprecher Sepp Schellhorn hatte sich für diese Personalrochade eingesetzt.

SN/stefanie schenker Neos-Spitzenkandidat Sepp Schellhorn.