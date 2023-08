Neos: Neues Team in Salzburg soll am 15. Oktober gewählt werden

Nach dem Ausscheiden aus dem Landtag befinden sich die Neos in Salzburg mitten im Prozess zur Neuaufstellung. Eine Frau hat sich bereit erklärt, die Parteispitze zu übernehmen. Mitte Oktober wird ein neues Team gewählt.

Das Büro in der Alpenstraße wurde aufgelöst, eine neue „Neosphäre“ in Wals-Himmelreich gefunden. Die Bundespartei übernimmt die Kosten dafür.

Bei den Neos in Salzburg dürfte nun feststehen, wer die Pinken als Parteichefin in die Zukunft führt. Lisa Aldali aus Unken habe sich bereit erklärt, als Landessprecherin zu fungieren. Das geht aus einer Infomail an alle Mitglieder in Salzburg hervor. ...