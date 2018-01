Neos orten mehrmonatigen Stillstand bei der Miet:Garantie

"Es wird turbulent. Es kommt eine Warmfront, dann wieder eine Kaltfront, dann wird es wieder warm." So beschrieb am Dienstag Christian Ortner von der Salzburger Wetterdienststelle der ZAMG (Zentralanstalt …

Chronik

Nach einem mutmaßlichen Vergewaltigungsversuch in der Silvesternacht in der Stadt Salzburg ist am Dienstag ein 20-jähriger Serbe in U-Haft genommen worden. Der Übergriff auf eine 29-jährige Nigerianerin soll …