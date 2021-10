Neos: School Nurses sollen Schulärzte entlasten

Geht es nach den Neos, sollen künftig Krankenschwestern an den Schulen den Schulärzte-Mangel abfedern. Der Vorschlag wird im Landtag diskutiert.

Für die Einführung von School Nurses, also Krankenschwestern an Schulen, sprechen sich die Neos aus. Sie haben dazu Anfang Oktober einen Antrag in den Landtag eingebracht. Er wird in einem der nächsten Ausschüsse beraten.

Hintergrund ist der latente Schulärztemangel. Landesweit waren zu Schulbeginn 73 Stellen ausgeschrieben, aktuell sind es 71, 17 allein auf Stadtgebiet. Die Stadt Nachrichten berichteten.

System der Nurses in anderen Ländern bewährt

"School Nurses könnten den Mangel abfedern helfen", sagt Neos-Gesundheitssprecher ...