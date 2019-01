Neos starten als erste in den Stadt-Wahlkampf

Die Pinken feierten am Donnerstagabend ihren Auftakt für die Gemeinderatswahl am 10. März. Der Spitzenkandidat ist erst 25. Das Motto bleibt dasselbe: "Geht ned, gibt's ned."

Sechs Wochen vor der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Stadt Salzburg (10. März) haben die Neos am Donnerstagabend im Citybeats in der Griesgasse offiziell ihren Wahlkampf eröffnet. Sie sind damit die erste Partei: Sowohl SPÖ als auch ÖVP, FPÖ und Bürgerliste feiern in der kommenden Woche ihre Auftakte.

Die Pinken gehen mit ihrem bereits bekannten Slogan "Geht ned gibt's ned" in den Wahlkampf. Inhaltlich präsentieren sie ein Neuneinhalb-Punkte-Programm. Darunter finden sich Forderungen gegen den Massentourismus wie eine Reisebus-Maut von 500 Euro. Weiters sollen die Wohnkosten durch niedrigere Kanalgebühren gesenkt werden und künftig höher und dichter in der Stadt gebaut werden. Da müsse auch die Grünlanddeklaration aufgeschnürt werden, denn dort würde sich nicht nur Grünland, sondern mit Parkplätzen und Schotterflächen auch "Grauland" befinden. Und eben dieses Grauland sei besser Bauland. Was den Stau und die Verkehrsprobleme betrifft, fordern die Neos sowohl ein Verkehrskonzept, das über die Verlängerung der Lokalbahn zum Mirabellplatz hinausgeht, als auch die Aktivierung der Stiegl-Bahngleise in Maxglan.

Als Spitzenkandidat geht Baustadtrat Lukas Rößlhuber für die Neos in die Wahl. Er ist der Einzige, der aus dem fünfköpfigen Gemeinderatsklub von 2014 übrig geblieben ist. Auf den weiteren Listenplätzen folgen Nevin Öztürk, Ismail Uygur, Klubchef Andreas Hertl und Marlene Maier. Das Ziel der Neos ist, den Stadtratssessel zu verteidigen. 2014 ging es sich hauchdünn aus. Die Neos lagen mit 12,4 Prozent nur sechs Stimmen vor der FPÖ auf Platz vier.