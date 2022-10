Neos wollen Härtefallfonds für Abtreibungen im Salzburger Stadtbudget

Mit 20.000 Euro sollen 25 Frauen pro Jahr eine Abtreibung bekommen, die sich das sonst nicht leisten könnten.

Bei Gesprächen zu den Budgetverhandlungen in der Stadt Salzburg forderten die Neos bei Bürgermeister Harald Preuner (ÖVP) einen Härtefallfonds für Abtreibungen ein. Der Fonds mit 20.000 Euro solle 25 Salzburgerinnen im Jahr eine Abtreibung ermöglichen, die in einer Notlage sind und sich eine Abtreibung nicht leisten können.

"In Zeiten, in denen Frauenrechte in manchen Ländern beschnitten werden, sollten wir in Salzburg ein Zeichen setzen", sagt Neos-Gemeinderätin Nevin Öztürk. Eine Abtreibung koste immer noch bis zu 800 Euro. Zudem ...