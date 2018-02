Neos wollen Salzburg "Schwarz-Blau ersparen"

Sepp Schellhorn will am 22. April mit den Neos in den Landtag einziehen und Landesrat werden. Ein Motto lautet: "Weg mit dem Speck".

Am Freitag segnen die Neos bei ihrer Mitgliederversammlung die Kandidatenliste für die Landtagswahl am 22. April ab. Als Spitzenkandidat geht Sepp Schellhorn ins Rennen. Neos-Parteichef Matthias Strolz bezeichnete ihn am Mittwoch als "Sepp mit knurrigem Herz", der es auch dem Klubchef nicht immer einfach mache, wenn ihm "das Geimpfte" aufgehe. Die Neos wollen auch in Salzburg für Transparenz sorgen. Solange die Transparenz nicht so sei, wie sie sein solle, werde er die Landeshauptleute weiterhin als "Fürsten der Finsternis" bezeichnen, sagte Strolz.

Die Neos wollen Salzburg auch "ersparen, dass sie am 23. April mit Schwarz-Blau aufwachen". Denn eben diese "vorkoalitionären Gespräche" würden bereits stattfinden. Schellhorn will selbst in die Landesregierung. Für den Wahlkampf habe er ein Darlehen und eine Spende von je 10.000 Euro beigesteuert. Inhaltlich meint Schellhorn: "Weg mit dem Speck in Salzburg". Ressorts könne man reduzieren und die Parteienförderung halbieren.

