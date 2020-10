Neue Ampelregelung soll Stau im Norden der Stadt Salzburg reduzieren

Anrainer der Goethestraße in Salzburg-Itzling dürfen auf die Bergheimer Landesstraße bald nur rechts einbiegen. Die Vollendung des Halbanschlusses Hagenau an die A1 bleibt offen.

Dort, wo die Goethestraße in die Itzlinger Hauptstraße einmündet, wird derzeit gegraben. Vor Weihnachten soll ein neuer Geh- und Radweg fertig werden. Eine Baustelle ist die Kreuzung auch für die Verkehrsplanung. Denn die Ampel, die auf Rot schaltet, wenn Anrainer der Siedlung in der Goethestraße ausfahren wollen, verschärft das Stauproblem auf der Hauptstraße. Vor allem zur Stoßzeit in der Früh, wenn viele Pendler aus dem Flachgau in die Stadt fahren. "Da blockiert oft ein Auto die Spur für zwei Minuten", ...