Neue Garage in Saalbach soll "schöner" werden

So soll das neue Parkhaus von Saalbach aussehen.

Bei einer Bürgerversammlung am Dienstag, zu der rund 450 Besucherinnen und Besucher in die Volksschule kamen, hat der Bürgermeister von Saalbach-Hinterglemm, Alois Hasenauer (ÖVP), auch die Pläne für die neue große Parkgarage in Saalbach vorgestellt. Sie soll das Parkhaus Schattberg aus den frühen 1970er-Jahren ersetzen, das seit 2019 aus statischen Gründen gesperrt ist.

Das - sieht man das Bild der alten Garage - nicht schwierig zu erreichende Ziel ist, dass die neue Garage "schöner" wird, wenn man bei ...