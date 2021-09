Neue Geduldsprobe für die Musikkapellen

Neben der Feuerwehr in Saalfelden begannen 2004 die Arbeiten für ein Ärztezentrum. Geworden ist es aber nur eine zweistöckige Tiefgarage ohne Zufahrtsrampe. Der Projektbetreiber hatte sich verspekuliert und …

Chronik

Ein 64-jähriger Mann aus Bayern ist am Donnerstag bei einer Bergtour bei Kaprun (Bezirk Zell am See) tödlich verunglückt. Der Deutsche dürfte auf dem Weg zum Großen Wiesbachhorn, oberhalb des Heinrich-…