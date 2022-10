Neue Grünen-Chefin: Windräder sollen in Salzburg so normal sein wie Lifte

Martina Berthold will kein Nein zur Windenergie hinnehmen, auch nicht aus dem Alpenverein. Und die Salzburg AG müsse schneller raus aus Gas und Öl.

Mit knapp 90 Prozent haben die Grünen-Mitglieder am Samstag Martina Berthold zur Landessprecherin gewählt. Das war nötig, weil Heinrich Schellhorn im Zuge der Pflegemisere in einem privaten Seniorenwohnhaus seinen Platz an der Parteispitze und bald auch im Amt als Landeshauptmann-Stellvertreter zur Verfügung stellt. Schellhorn wirkte bei der Landesversammlung in Salzburg-Parsch trotzdem gut aufgelegt, zumindest ließ er sich nichts anmerken.

Im Gegensatz zu Josef Scheinast. Der wollte seinen Frust, dass er "nicht auf Martinas Wunschliste steht" für einen vorderen ...