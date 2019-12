Neue Harmonie in der Gemeindestube von Oberndorf

Gemeindevertretung beschließt 25,5 Mill. Euro-Budget einstimmig. Bürgermeister Djundja ist stolz auf ein neues "Spazier-Natur-Erlebnis". Dem Land wurde ein neuer Zugang in die Salzachauen abgetrotzt - mit Hilfe der Bürgerinnen und Bürger.

Neue Harmonie in der Gemeindevertretung von Oberndorf: Seit 2015 wurde erstmals wieder ein Budget einstimmig beschlossen. Das Volumen beträgt 25,5 Mill. Euro. Die Palette reicht vom Hochwasserschutz über den Zugang zum Life-Projekt Weitwörther Au bis zu Freizeitflächen für Jugendliche.

Bevölkerung soll Ideen für das Verkehrskonzept einbringen

Bürgermeister Georg Djundja (SPÖ): "Der einstimmige Beschluss des Budgets zeigt, dass es gelungen ist, wieder ein gemeinsames lösungsorientiertes Arbeiten in die Gemeindevertretung zu bringen. Wir diskutieren und suchen gemeinsam die besten Lösungen für Oberndorf. Wir haben die Ärmel hochgekrempelt und werden im neuen Jahr 2020 vieles verwirklichen." Ein Schwerpunkt ist die Einbindung der Bevölkerung in den Zukunftsprozess (Agenda 21). Unter anderem soll dabei - unter Einbindung von Expertinnen und Experten - ein Verkehrsgesamtkonzept für Oberndorf unter konsequenter Rücksichtnahme auf Fußgänger und Radfahrer erarbeitet werden.

Streetsoccer-Hartplatz entsteht neben der Stadthalle

Laufende Investitionen in allen Schulen, Kindergärten, im Seniorenwohnhaus und in der Stadthalle sind im Jahresvoranschlag 2020 ebenso berücksichtigt wie die Sanierung bestehender und der Ankauf neuer Spielgeräte auf den vier Kinderspielplätzen der Stadt. Direkt neben der Stadthalle werden Freizeitsportanlagen, ein Beachvolleyballplatz und ein Mehrzweck-Streetsoccer-Hartplatz errichtet.

Neuer Zugang von Oberndorf zur Salzachau ist fix

Der Zugang von Oberndorf zur Salzachau und zum LIFE-Projekt ist budgetiert und kann schon im Winter umgesetzt werden. Der bisherige Weg nach dem Oichtenspitz in die Au wird aufgelassen. Bürgermeister Djundja: "Durch den Widerstand einzelner Bürgerinnen und Bürger ist es in Verhandlungen mit dem Land gelungen, eine Weiterführung des Weges nach dem Oichtenspitz in die Au zu realisieren - über einen extra zu errichtenden Steg über den Reitbach. Dadurch ergibt sich ein neues Spazier-Natur-Erlebnis."

Retentionsbecken in Göming und Lamprechtshausen

Auch für die Erweiterung in den Hochwasserschutz von Oberndorf sind Rücklagen vorgesehen: "Nach der Überarbeitung des Gefahrenzonenplans durch die Wildbach- und Lawinenverbauung habe ich im Herbst die Gespräche für die Verbesserung des Hochwasserschutzes in Oberndorf durch Retentionsbecken in Göming und Lamprechtshausen gestartet. Wir sind uns alle einig: Wir wollen und brauchen die zusätzlichen Anlagen, um die Gefahr des Hochwassers durch den zufließenden den Frauenbach und den Ziegelhaidenbach so gering wie möglich zu halten. Gleichzeitig können wir die Retentionsbecken aber nur mit Unterstützung der Landwirte aus Göming und Lamprechtshausen umsetzen."



Quelle: SN