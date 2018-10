Neue Kandidaten für AK-Wahl

Schwarze und grüne Arbeitnehmer treten mit neuen Spitzenleuten an.

Er ist Zentralbetriebsrats-Vorsitzender der Salzburg AG - daneben aber auch Feldwebel bei den Peter-Sieberer-Schützen in Pfarrwerfen und jeden Sommer zwecks Selbstfindung für 14 Tage Senner auf einer Alm: Hans Grünwald. Nun will der 51-Jährige, gelernte HTL-Ingenieur auch in der Arbeiterkammer Gas geben: Denn Grünwald geht für die "schwarzen" Arbeitnehmervertreter bei der AK-Wahl ab 28. Jänner 2019 ins Rennen - und die haben großen Aufholbedarf: Denn die letzte AK-Wal 2014 endete für die "roten" Arbeitnehmervertreter (FSG) mit einem Triumph; der ÖAAB/FCG stürzte hingegen auf ein historisches Tief von 10,97 Prozent und sieben Mandate ab. Grünwald kündigte bei seiner Vorstellung am Montag gleich einige Wahlkampfthemen an: "Wir wollen die Anrechnung von zwei Jahren Karenz für die Pension; mehr Telearbeitsplätze, um so das Pendlerproblem zu lösen und wollen innerhalb der Arbeiterkammer einen Wohnbaufonds gründen." Weitere Details wollte mit Verweis auf das in Ausarbeitung befindliche Programm noch nicht nennen.

Sein Wahlziel - immerhin stellte der FCG einst mit Wolfgang Saliger sogar den AK-Vizepräsidenten - formuliert er bescheiden: "Wir wollen deutlich dazugewinnen." Platz zwei, der 2014 an die Freiheitlichen Arbeitnehmer verloren ging, solle aber wieder zurückholt werden, heißt es ÖAAB-intern. Dass Grünwald wahlkämpfen kann, hat er in der Salzburg AG gezeigt: Dort hat er die einst rote Mehrheit in eine deutliche schwarze Dominanz umgewandelt.

Ein neuer Spitzenkandidat geht auch für die grünen und unabhängigen Gewerkschafter r (AUGE/UG) 2019 ins Rennen: Klaus Brandhuber. Er ist Vorsitzender des Betriebsrats im Diakoniewerk Salzburg und folgt nun dem langjährigen AUGE-Landessprecher und MACO-Betriebsrat Robert Müllner nach. Die AUGE/UG ist in der Vollversammlung der Salzburger AK derzeit mit fünf Mandaten vertreten. Ihre Themen-Schwerpunkte sind demokratische Arbeitsbedingungen sowie Erreichbarkeit der Arbeitsplätze mit Öffis. Brandhuber hat sich außerdem für eine Arbeitszeitverkürzung ausgesprochen.