Neue Karfreitags-Regelung: Rote Gewerkschafter sprechen von "faulem Kompromiss"

Die Fraktion Sozialdemokratischer GewerkschafterInnen Salzburg (FSG) kritisiert die Bundesregierung wegen der am Dienstag getroffenen Entscheidung in der Causa Karfreitag: Das Ergebnis sei ein mehr als fauler Kompromiss und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden als dumm verkauft.

Gerald Forcher, FSG-Vorsitzender in Salzburg, sagt: "Wieder wurde heute von der Regierung demonstriert, dass die Arbeitnehmerinteressen in derer Politik keine Berücksichtigung finden. Die heute beschlossene Regelung ist mehr als ein fauler Kompromiss: Will man künftig am Karfreitag frei haben, oder besser gesagt will man sich seinen persönlichen Feiertag am Karfreitag gönnen, muss man nun einen bestehenden Urlaubstag dafür nehmen." De facto zahle man sich also seinen Feiertag selbst, bitter für die evangelischen und altkatholischen Glaubensangehörigen.

"Keine Verbesserung für die ArbeitnehmerInnen"

Die Regierung hätte nach Vorstellung der roten Gewerkschafter den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen einen zusätzlichen Urlaubstag geben können. FSG-Chef Forcher präzisiert: "Mit dieser Regelung gibt es keine Verbesserung für die ArbeitnehmerInnen, für evangelische oder altkatholische Beschäftigte gibt es gar eine Verschlechterung." Wenn man schon in die Richtung eines persönlichen Feiertags mit der Urlaubsoption gehe, hätte man sich auch dazu durchringen können den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern einen zusätzlichen gesetzlichen Urlaubstag zu geben. "Einmal mehr ist klar, dass diese Bundesregierung Politik für Unternehmer macht und Arbeitnehmerinteressen nicht berücksichtigt werden. Und warum sich die Kirchen über diese Regelung erfreut zeigen, entzieht sich unserer Kenntnis und ist für uns nicht nachvollziehbar. "

Quelle: SN