Neue Oberstufe ein Flop? Schulen steigen frustriert aus

In der NOST können Schüler auch mit Fünfern aufsteigen. Doch es gibt etliche Schwachstellen. Viele Direktoren glauben mittlerweile, die Reform könnte gänzlich scheitern.

Eine der großen Schulreformen der vergangenen Jahre scheint immer mehr einzuschlafen. Der verpflichtende Start der neuen Oberstufe (NOST), die Schülern den Aufstieg mit Nicht genügend erleichtert, ist bereits zwei Mal verschoben worden. Und von den Schulen, die schon freiwillig mit der NOST begonnen haben, steigen immer mehr aus - wie zuletzt das Montessori-Oberstufenrealgymnasium Grödig.

"Das Kollegium hat mit überwiegender Mehrheit für den Ausstieg entschieden", sagt Direktorin Helga Wenzel-Anders. "Das Ganze ist sehr unsicher und mit erheblichem administrativen Aufwand verbunden." Schwächere Schüler könnten zwar mit bis zu drei Nicht genügend aufsteigen. Doch genau dort liege auch das Problem. "Die Lücken bleiben ja bestehen. Die Gefahr ist, dass das System unmittelbar vor der Matura zusammenbricht und der Schüler nicht zur Matura antreten kann." Neu eintretende Schüler werden jetzt wieder nach der alten Rechtslage benotet.

Bei der NOST wird der Lernstoff in Module unterteilt, die je ein Semester umfassen. Bei einer negativen Note muss nicht die ganze Klasse wiederholt, sondern nur das Modul später positiv abgeschlossen werden. So soll die Zahl der Klassenwiederholungen gesenkt werden. Ab dem Schuljahr 2021/22 sollen alle Schulen in der Oberstufe verpflichtend auf das neue System umstellen.

Doch an den Schulen ist die Skepsis größer denn je. Laut Bildungsministerium sind von den 29 Salzburger BMHS-Standorten 17 in der NOST, fünf sind bereits ausgestiegen, sieben haben nie damit begonnen. Die HLW in Ried am Wolfgangsee etwa ist mit dem neuen Schuljahr zum alten System zurückgekehrt. Die Idee, schwächere Schüler zu fördern, sei ja gut, sagt Direktor Thomas Leinwather. In der Praxis habe sich aber gezeigt, "dass es nicht einfach umsetzbar ist". Schwache Schüler seien einem höheren Prüfungsdruck ausgesetzt, "weil zusätzliche Prüfungen reingekommen sind". Und die individuelle Lernbegleitung sei aus zeitlichen Gründen an seiner Schule schwer umsetzbar.

Die HBLW Saalfelden ist ebenso ausgestiegen wie die Tourismusschulen Klessheim. Auch die Tourismusschule in Bad Hofgastein, die HLW Neumarkt und die HLW Elisabethinum in St. Johann hätten mit der NOST aufgehört, sagt Lehrervertreter Anton Haslauer. "Und einige überlegen den Ausstieg im nächsten Schuljahr."

Noch größer ist die Skepsis an den Gymnasien. Von 27 Salzburger AHS-Standorten haben nur drei mit der NOST begonnen. Nach dem Ausstieg des MORG Grödig gibt es die neue Oberstufe nur noch am BORG Mittersill und am BG Hallein. In Hallein ist das Projekt schulintern umstritten, wie Direktor Matthias Meisl zugibt. Meisl ist einer der wenigen, die die NOST verteidigen. "Wenn man die Intention der neuen Oberstufe verstanden hat, ist es ein Vorteil für die Schüler. Wiederholungsprüfungen können in Semesterprüfungen gestückelt werden." Die Lehrer müssten jedoch genaue Aufzeichnungen führen und die Noten inhaltlich begründen. "Da bin ich gefordert, entsprechende Aufzeichnungen zu machen. Das ist der Grund für den Widerstand der Lehrer."

Ein echtes Bekenntnis zur NOST gibt es nicht einmal von der Regierung. Bildungsminister Heinz Faßmann zeigt sich abwartend. Die Kritik von Lehrern und Schülern müsse man ernst nehmen, heißt es aus Faßmanns Büro: "Man muss die NOST ernsthaft evaluieren und die Vorteile der Semestrierung der Schulleistungen bewerten." Das Ergebnis dieser Evaluierung soll bis 2019 vorliegen.